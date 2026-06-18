Tânăr agresat de unchiul său

Un tânăr în vârstă de 29 de ani a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat de unchiul său, în noaptea de 17 iunie, pe strada Doboieș din municipiul Sighetu Marmației.

Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 23.00 și s-au deplasat la fața locului pentru verificări. Din primele cercetări a reieșit că tânărul, aflat în vizită la mama sa, ar fi fost lovit cu pumnii în zona capului și cu picioarele în zona corpului de către unchiul său, pe fondul consumului de alcool. În urma agresiunii, victima a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

După evaluarea situației, polițiștii au constatat existența unui risc iminent de violență domestică și au emis un ordin de protecție provizoriu. Prin această măsură, agresorul este obligat să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de persoana vătămată și de locuința acesteia.