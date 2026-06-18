Țigări de contrabandă ascunse în roata de rezervă, descoperite cu ajutorul scanerului cu raze X

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Sighet – Compartimentul Control Nedistructiv au descoperit, miercuri, 17 iunie, în jurul orei 20.30, 328 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse în roata de rezervă a unui autoturism care intra în România din Ucraina.

Controlul a fost efectuat cu ajutorul unui scaner portabil cu raze X (backscatter), utilizat pentru identificarea bunurilor disimulate în mijloacele de transport, în cadrul activităților de control vamal la frontieră.

Potrivit autorităților, țigările au fost ascunse într-un mod elaborat, fiind introduse în ciorapi de damă umpluți cu o cantitate considerabilă de piper măcinat, cel mai probabil pentru a masca mirosul de tutun și a induce în eroare câinii de serviciu folosiți în astfel de controale.

Fapta a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, iar întreaga cantitate de țigări a fost confiscată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.