Trofee și podiumuri pentru Academia de Șah Maramureș la Cupa Salina Turda

Academia de Șah Maramureș a obținut rezultate remarcabile la cea de-a XI-a ediție a competiției de șah rapid Cupa Salina Turda, desfășurată pentru categoriile de vârstă 8 ani, 10 ani, 12 ani și 13-18 ani.

Cea mai importantă performanță a fost reușită de Marian Mureșan, care a câștigat trofeul secțiunii principale, impunându-se în fața celor 31 de concurenți și terminând competiția cu un punct avans față de următorul clasat.

La categoria copiilor sub 12 ani, Alex Pașca a avut un parcurs perfect, fiind singurul participant din întregul concurs care a obținut punctaj maxim.

În grupa sub 10 ani, Eric Fodor a încheiat la egalitate de puncte pe primele trei poziții, criteriile de departajare clasându-l pe locul al treilea, în timp ce Teodora Pintea a ocupat primul loc în clasamentul fetelor.

La categoria sub 8 ani, Iosif Negrea a obținut locul al treilea, după șapte victorii, iar Mihai Zaharia, aflat la debut într-o competiție de asemenea nivel, a încheiat pe locul al patrulea și a fost primul între copiii de vârsta sa.

De asemenea, cu o zi înainte de concurs, frații Mihai și Ștefan Rus au participat la turneul rezervat copiilor nelegitimați, ambii reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoriile lor de vârstă.