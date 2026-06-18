Workshop pe tema Terapiei Galileo, la Asociația Esperando

În perioada 19-20 iunie (vineri – sâmbătă), de la ora 9.30, la Clinica Kineto Life by Esperando, va avea loc un eveniment dedicat terapiei Galileo. Astfel, timp de două zile, vor fi prezenți în Baia Mare specialiști din Germania, de la Centrul de Reabilitare Neurologică Dagmar Siebold din Berlin. „Acesta este un eveniment care se adresează atât persoanelor cu afecțiuni fizice, cât și specialiștilor din domeniul recuperării medicale. Persoanele care au nevoie de recuperare (în cazul dizabilităților, post-AVC, după accidentări sportive sau intervenții) vor fi evaluate individual și li se vor realiza planuri de recuperare personalizate. Kinetoterapeuții, specialiștii în recuperare au ocazia să învețe despre această terapie în cadrul unui workshop intensiv de două zile (teorie + practică). La final se acordă diplomă de participare emisă de Centrul de Reabilitare Neurologică Dagmar Siebold din Berlin”, au declarat reprezentanții Asociației Esperando, într-un comunicat de presă.