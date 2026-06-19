Activitatea Salvamont Maramureș atrage tot mai mult atenția jurnaliștilor străini. De curând, salvatorii montani au primit vizita corespondentului Anthony Loyd, din partea publicației ”The Times”, care a realizat un amplu material despre drama ucrainenilor care fug din calea războiului și eforturile echipelor Salvamont Maramureș de a-i salva.
”În urmă cu o săptămână, corespondentul special al publicației «The Times» din Marea Britanie, Anthony Loyd a efectuat, în Maramureș, o vizită de documentare a activității Salvamont Maramureș. Anthony Loyd are o experiență de peste 30 ani ca jurnalist, fiind prezent în majoritatea punctelor fierbinți de pe glob. A documentat, în timp, situații deosebite din întreaga lume, iar prezența lui aici, în mijlocul nostru, al celor de la Salvamont Maramureș, a fost deopotrivă un moment de satisfacție și de mândrie”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.
Documentar despre Salvamont Maramureș apărut în publicația ”The Times”
Activitatea Salvamont Maramureș atrage tot mai mult atenția jurnaliștilor străini. De curând, salvatorii montani au primit vizita corespondentului Anthony Loyd, din partea publicației ”The Times”, care a realizat un amplu material despre drama ucrainenilor care fug din calea războiului și eforturile echipelor Salvamont Maramureș de a-i salva.