Drumuri Saligny în pregătire la Șișești, vine și apa dinspre Baia Mare!

Primarul Mircea Tentiș din Șișești ne-a informat că se lucrează, prin programul Saligny, la străzi din Plopiș și urmează Dănești, apoi urmează asfaltări pe toate străzile rămase, după ce Guvernul a trimis sume restante în proiect.

Executantul spune că în toamnă iarnă pot fi gata cei 11 kilometri contractați, care ar duce rețeau de drumuri asfaltate a comunei la 60 de kilometri, din cei 100 existenți! Tot aici, au început lucrările la rețeaua de apă, au ajuns la 30-40%, apa va veni din Firiza și va deservi și orașul Baia Sprie. Vor fi aici 20 km de rețea, dar primăria Șișești are studii făcute pentru un alt proiect, mai trebuie ulterior 60 de kilometri de rețea. Teoretic, anul viitor rețeaua poate fi pusă în funcțiune.