Elevi de la Școala „Lucian Blaga”, participanți la o excursie educativă

• Excursia – o modalitate de formare a abilităților de viață •

Într-o societate aflată într-o continuă schimbare, educația nu se rezumă doar la cunoștințele dobândite în sala de clasă. Formarea unor tineri responsabili, independenți și capabili să facă față provocărilor vieții presupune dezvoltarea unor competențe practice și sociale, cunoscute sub denumirea de abilități de viață.

În acest context, excursiile școlare reprezintă una dintre cele mai eficiente și atractive modalități de învățare și dezvoltare personală. Ele sunt o componentă importantă a procesului educativ, oferind elevilor posibilitatea de a învăța prin experiență directă și de a descoperi lumea dincolo de spațiul clasei.

În acest context, la începutul lunii iunie, elevii claselor a IV-a B și a IV-a E, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare, coordonați de profesoarele pentru învățământ primar Adriana Hosu și Loredana Vancea, au participat la o excursie educativă de trei zile, care le-a oferit numeroase oportunități de învățare și dezvoltare. Programul excursiei a inclus vizitarea unor obiective importante pentru patrimoniul istoric, cultural și geografic al României. În prima zi, elevii au descoperit frumusețile naturale ale Peșterii Urșilor, au explorat Cetatea Devei și au vizitat Sarmizegetusa Ulpia Traiana.

Cea de-a doua zi a fost dedicată unor obiective reprezentative din sud-vestul țării: Băile Herculane, Cazanele Dunării, Chipul lui Decebal, Cetatea Medievală a Severinului, Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier I și Parcul lui Brâncuși din Târgu Jiu. În ultima zi, itinerariul a cuprins Castelul Corvinilor și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

Vizitele realizate au avut un rol important în consolidarea și fixarea cunoștințelor de istorie și geografie dobândite pe parcursul acestui an școlar. Elevii au avut ocazia să observe direct vestigii istorice studiate la clasă, să înțeleagă mai bine rolul acestora în evoluția poporului român și să descopere elemente semnificative ale patrimoniului național. Totodată, contactul direct cu diverse forme de relief și cu obiective geografice deosebite, precum Cazanele Dunării, le-a oferit posibilitatea de a aplica în contexte reale noțiunile învățate la școală și de a realiza conexiuni între teorie și practică.

Prin experiențele oferite, învățarea s-a transformat într-o aventură autentică și valoroasă pentru fiecare elev. Excursia s-a încheiat cu amintiri frumoase, zâmbete și satisfacția unor trăiri valoroase, care vor rămâne mult timp în memoria participanților.