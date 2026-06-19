În Baia Sprie, primul CAV din Maramureș s-a finalizat • Urmează darea lui în folosință

A avut loc recepția Centrului de Colectare Selectivă (CAV) situat pe strada George Coșbuc (zona puțul 4) din Baia Sprie. Centrul va prelua gratuit deșeuri sortate pe categorii și aduse voluntar de către cetățeni. Baia Sprie a reușit să fie prima localitate în Maramureș care a finalizat proiectul CAV cu succes și probabil va fi și prima care-l va da în func­țiune.

„Odată cu recepționarea centrului, intrăm în etapa de dare în folosință, urmând ca în scurt timp să anunțăm programul și regulamentul de predare a deșeurilor. Cetățenii vor putea aduce și preda la centru deșeuri care nu sunt colectate prin sistemul implementat la nivelul orașului: deșeuri periculoase, textile, electrice de uz casnic, mobilier, anvelope, deșeuri metalice, moloz, cadavre animale”, au spus reprezentanții administrației orașului. Prin acest proiect s-au realizat: platforma asfaltată pentru amplasarea containerelor de deșeuri și pentru circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc / ridică containerele și platforma pavată pentru amplasarea containerului administrativ și a celui frigorific; 3 parcări pentru administrație; canalizare pentru colectarea apelor pluviale; zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție etc. Valoarea totală a proiectului ajunge la 3.830.914 lei, echivalentul a 778.720 euro, finanțare nerambursabilă accesată prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR) și gestionat de Ministerul Mediului.

În zona de acces principal s-a montat un cântar carosabil pentru camioane, cu sarcina max. de 50 tone, iar în spațiul administrativ echipamentele specifice acestuia. De asemenea, pe platforma carosabilă s-au instalat mai multe containere pentru colectarea a diferite tipuri de deșeuri.