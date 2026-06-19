Lumea nu stă în loc, pentru că noi ne cramponăm de alde Veștea, Trump, Șoșo

Chiar nu stă. În cele ce urmează, vă aduc în atenție o seamă de știri și de evenimente ce nu țin cont de „agenda publică”. Așa-i zice, nu? Agenda publică înseamnă ce ne bagă sub nas agențiile de știri, televiziunile, influencerii, presa, ca fiind importante. Dar dacă se petrec alte cele, mai importante?

Val de concedieri masive la Volkswagen, 19.000 de locuri de muncă dispar. Fregata rusă Amiral Grigorovici a tras focuri de avertisment asupra unui iaht britanic…în Canalul Mânecii. Armata de drone a Ucrainei a început să bombardeze nu doar autostrada din Mariupol spre Crimeea, ci și extinderea sa din Rusia, spre Rostov. Nu mai trec camioane pe acolo. China a plantat aproape 100 miliarde de copaci în ultimii ani, pentru a stopa înaintarea deșertului Gobi și a crea Marele Zid Verde pe o distanță mai lungă decât ruta dintre Los Angeles și New York. Emiratele Arabe au construit o fermă fotovoltaică ce generează electricitate la prețul infim de un cent/kilowat oră, cea mai ieftină energie produsă vreodată în lume. Olanda testează un model de tabără de prizonieri de război, în eventualitatea unui conflict NATO cu Rusia, ce ar putea găzdui 2000 de militari. Ruși… S-a făcut o hartă a rețelei fungice subterane a Planetei, e imensă și ar acoperi 10% din Calea Lactee. Harta arată inclusiv România atinsă de rețelele fungice care se referă, da, la ciuperci! Elon Musk a devenit trilionar, primul de pe Planetă, iar senatorul socialist Bernie Sanders constată cu tristețe că s-a întâmplat abia după ce acesta a contribuit cu 290 de milioane la campania lui Trump, după care a devenit mai bogat cu 700 de miliarde și acum… iată-l triliardar. Norvegia a alocat 9 milioane de euro pentru refacerea sarcofagului de protecție a reactoarelor de la Cernobîl. Franța a început construcția de la zero a unui canal navigabil de-a latul țării, de 107 kilometri! S-au definit clar principalii factori de risc pentru infarcturi și accidente vasculare, în urma datelor de la 9 milioane de adulți din SUA și Coreea de Sud. Cei patru factori sunt tensiunea arterială ridicată, colesterolul crescut, glicemia mare și fumatul. Spania a identificat 111 cazuri de cancer rar apărute în urma diferitelor tipuri de implanturi, cele mai multe de sâni. Guvernul SUA plătește zilnic 3 miliarde dolari dobânzi la datoriile făcute. 3 miliarde/zi, la o datorie de 39 de triliarde! Din anul 1900 încoace, 65% din savana africană a dispărut, a fost convertită în culturi masive, pășunat sau chiar mine de cărbune. O simplă cifră aferentă. Ca urmare, populația de lei a scăzut cu 94%.

Și de-acasă câteva. Șeful CNAS avertizează că bugetul asigurărilor de sănătate se va prăbuși. Bulgarii se plâng că tot mai puțini români mai merg la ei, grecii la fel, deși ei au impus fel de fel de restricții. „Voi ați început!”, cum s-ar zice. „Cum adică fără manele la maxim din mașină, la boxă pe plajă, cum adică fără băut pe stradă? Cine-mi comandă mie în…țara lui?” Se folosește potențialul munților Rodnei nu doar la noi la Borșa – o investiie de 24 milioane lei va aduce pe Valea Rebrei din Bistrița vecină un pod suspendat lung de 620 de metri ce ar putea fi cel mai înalt de gen din Europa, pentru belvederea specială. Tot de la vecini citire: deputații din Ungaria au acceptat să li se reducă veniturile cu 40%, în unanimitate… Cică urmează primarii. Nu facem aluzii, zicem doar. Primăria Cluj transformă acoperișul parcării de pe Moților în grădină urbană suspendată. Noi…nema parking, nema grădină. Ba da, săpături avem, ce-i drept, poate la final ne lasă să plantăm!