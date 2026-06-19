Măsuri de siguranţă, stabilite pentru desfăşurarea în bune condiţii a examenelor naţionale

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a convocat o ședință de lucru în cadrul căreia au fost analizate măsurile necesare pentru desfășurarea, în condiții optime, a probelor din cadrul Evaluării Naționale și al Examenului de Bacalaureat.

Angajații structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi mobilizați pentru îndeplinirea atribuțiilor legale și pentru asigurarea unui cadru sigur și civilizat pe întreaga durată a examenelor naționale, inclusiv prin menținerea unei prezențe vizibile a echipajelor în perimetrul unităților de învățământ.

Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș, colonelul Marian Pițiș, a precizat că la nivelul unităților de învățământ va fi transmis un set de măsuri specifice, în timp ce componenta operațională va fi asigurată permanent de la sediul inspectoratului. Pe întreaga durată a examenelor, o atenție deosebită va fi acordată fluidizării traficului rutier și pietonal în zonele adiacente unităților de învățământ, astfel încât accesul candidaților să se realizeze în condiții optime. La nivelul județului Maramureș, Evaluarea Națională va fi organizată în 36 de unități de învățământ, unde se vor desfășura probele scrise. În ceea ce privește Examenul Național de Bacalaureat, acesta se va desfășura în 12 centre de examen, iar trei centre de învățământ vor fi organizate ca și centre zonale de evaluare.