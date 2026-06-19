Până și drumurile forestiere sunt mai bune ca județeanul, la Suciu și Groși!

Ulițe mai bune decât drumul județean în două comune

Deja de ani buni, unul dintre cele mai rele drumuri județene din Maramureș este DJ 171 A, cel dintre Suciu de Sus și Groșii Țibleșului. Concurează cu Cavnic-Băiuț doar. Aici nici măcar nu mai sunt gropi, ci ambele părți ale carosabilului s-au ros în timp și au îngustat drumul. Mai ieri, la revenirea pe acel drum, observăm că s-a lucrat. Ironic, localnicii ne spun că au lucrat 2 luni ca să astupe una din părțile roase, nici măcar pe toată lungimea drumului, apoi au plecat drumarii.

E adevărat, pe sensul dinspre Suciu spre Groși, nu pe toată distanța, dar pe o porțiune s-a lărgit drumul la forma inițială. Ca o ironie, comuna Groșii Țibleșului are aproape toată rețeaua de străzi asfaltate recent, drept pentru care toate ulițele sunt mai bune ca drumul județean. Mai mult, drumurile forestiere făcute de silvici sunt de departe mai bune decât județeanul, fie ele neasfaltate, ci doar cu 3 straturi de piatră. La Su­ciu, la fel, drumul comunal spre Larga, dar și altele sunt mai bune ca cel amintit, principal. În paralel, se pregătește și o mustață de drum intercomunal, între Groși și comuna Lăpuș care, la rândul ei, după asfaltare, va bate vechiul drum uitat de autorități.