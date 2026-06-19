Parc fotovoltaic în Lăpuș, reabilitări de clădiri publice

Comuna Lăpuș se pregătește pentru un proiect de parc fotovoltaic, la Râoaia, ce ar asigura necesarul pentru iluminatul public, dar și consumul pompelor de la bazinele de apă.

Autoritatea locală are în contractare reabilitarea corpului C la școală, dar și a dispensarului uman și a sălii polivalente, ne spune primarul Cristina Buda.