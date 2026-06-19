Pentru fluidizarea traficului, lucrările la partea carosabilă pe bd. Decebal încep doar anul viitor

Pe marile bulevarde ale orașului se lucrează continuu, însă disconfortul în trafic este mare. Și traficul pietonal are de suferit, așa că municipalitatea caută soluții pentru a minimaliza aceste probleme.

„Pe bulevardul Traian am fost să văd dacă proprietarii de rețele și constructorul și-au respectat cuvântul dat, s-au sincronizat și au început săpăturile pentru canalul tehnic și pregătirea relocării rețelelor. Din fericire, lucrurile se mișcă în direcția bună și vreau să mă asigur că recuperăm cât mai mult din timpul pierdut. Pe Independenței continuă lucrările de pavare, iar pe Decebal urmează să înceapă curând refacerea părții carosabile afectate de lucrările la canalizarea pluvială. Ocazie cu care remediem și partea carosabilă de pe podul Decebal. Vă întrebați, poate de ce și modernizarea acestui bulevard a intrat deja în execuție: pentru că doar anul viitor se va lucra la partea carosabilă efectivă, astfel încât să nu suprapunem lucrările cu cele de pe Independenței și să evităm blocarea traficului rutier. Și e normal ca până atunci să ne asigurăm că putem să circulăm în condiții cât mai bune”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.