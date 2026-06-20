Amenzi de peste 6.200 de lei și material lemnos confiscat

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie, sprijiniți de specialiști ai Serviciului Criminalistic – Grupa Canină și de jandarmi, au desfășurat joi, 18 iunie, o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație.

Timp de două ore, echipele de control au verificat traficul de pe raza orașului, fiind oprite și controlate 35 de autovehicule. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 6.200 de lei.

De asemenea, polițiștii au reținut certificatele de înmatriculare a trei autoturisme, până la remedierea deficiențelor constatate, precum și două seturi de plăcuțe de înmatriculare. Totodată, permisul de conducere al unui șofer a fost reținut, acesta fiind considerat un pericol pentru siguranța traficului rutier.

În cadrul aceleiași acțiuni, pe DN 18, polițiștii au oprit pentru control o autoutilitară care transporta material lemnos. Verificările efectuate au arătat că volumul transportat era mai mare decât cel înscris în documentele de însoțire.

Ca urmare, oamenii legii au dispus confiscarea unei cantități de 1,45 metri cubi de material lemnos și au luat măsurile legale care se impun în astfel de situații.