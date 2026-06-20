Anaiss Lazăr, la 5 ani, a adunat o „salbă” de premii și trofee de la peste 20 de concursuri de muzică naționale și internaționale

Anaiss Lazăr este o fetiță talentată, originară din Seini. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de la vârsta de 2 ani. Cânta mereu prin casă, astfel că părinții au descoperit talentul micuței. Deși în familie nu există alți artiști, Anaiss iubește enorm muzica și scena, iar cântecul a devenit marea ei dragoste.

La numai 5 ani, are deja în palmares peste 20 de concursuri naționale și internaționale, numeroase premii și trofee, demonstrând că prin talent, muncă și pasiune visele pot deveni realitate încă de la o vârstă fragedă.

Printre cele mai recente rezultate obținute în cadrul concursurilor se numără: Premiul I la concursul „Am Talent 2026”; Premiul al II-lea la „Insieme Music Festival”; Premiul de Excelență la „International Arts Competition” și Premiul Special la „Preparing Stars Festival”. În prezent, Anaiss studiază canto la Palatul Copiilor Baia Mare – Structura Seini, fiind îndrumată și coordonată cu multă dăruire de profesor Gina Handro. Anaiss este un copil talentat și mereu bucuros, care reușește să transmită emoție prin muzică. Veselia și sensibilitatea ei se îmbină armonios cu darul pe care îl are, făcând din fiecare interpretare o adevărată bucurie pentru cei care o ascultă. Primul concurs la care a participat a fost pe 17 noiembrie 2024, la Cluj-Napoca, unde a obținut Premiul I interpretând melodia „Ghiță” a Cleopatrei Stratan, la concursul lui Mihai Trăistariu. Acest succes a fost începutul unui drum frumos în muzică. Familia o susține necondiționat și se bucură de fiecare succes al micuței Anaiss.