Arii de cabaret în concert, la Colonia Pictorilor

În seara de 21 iunie, de la ora 20, grădina Coloniei Pictorilor din Baia Mare devine scena unui spectacol elegant, seducător și plin de personalitate: „Cabaret în concert”.

„Soprana Diana Țugui și pianista Mira Gavriș vor fi ghizii noștri într-o călătorie muzicală plină de pasiune, emoție și povești intense. Prin arii celebre și momente inspirate din universul boemei interbelice, cele două artiste de o sensibilitate excepțională promit o experiență artistică intimă și absolut memorabilă”, anunță Fundația Culturală Euroart, organizatorul evenimentului. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.