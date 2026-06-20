Cu ia pe bicicletă, în Baia Mare

Duminică, 21 iunie, începând cu ora 17, sunteți invitați să îmbrăcați ia și să vă alăturați bicicliștilor.

Traseul va fi următorul: Start din parcarea Faleză Săsar >Traversarea podului de pe Bulevardul Decebal->Încadrarea pe pista de biciclete până la Carrefour lângă Planetariu->Continuarea traseului pe Strada George Coșbuc – > Încadrarea pe pista de biciclete de la Podul Culturii până la Podul Viilor din Centrul Istoric, – > Traversarea Podului Viilor – > Continuarea traseului prin Parcul Tineretului pe pista de biciclete- > Punct de sosire Muzeul Satului din Baia Mare. Vor fi organizate concursuri de îndemânare pentru toate vârstele, vor fi premiate cea mai frumoasă ie și bicicleta cel mai frumos împodobită tradițional. De la ora 18, în Muzeul Satului din Baia Mare, pe scenă vor urca Gabriela Ardusătan, Ioana Pricop, Andreea Ghițiu și Alexandru Pop, alături de o parte din orchestra Ansamblului Folcloric Național Transilvania și corpul de balet.