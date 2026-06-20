Mai puține accidente ușoare, dar mai multe amenzi pe șoselele din Maramureș

Numărul accidentelor rutiere ușoare produse în Maramureș a scăzut în primele luni ale anului 2026, însă polițiștii au aplicat mai multe sancțiuni pentru încălcarea regulilor de circulație.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, de la începutul anului și până la data de 11 iunie au fost înregistrate 31 de accidente rutiere soldate cu rănirea gravă a unor persoane, cu unul mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost raportate 30 de astfel de evenimente.

În ceea ce privește accidentele soldate cu răni ușoare, polițiștii au intervenit la 156 de evenimente rutiere, cu 32 mai puține comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Totodată, în primele cinci luni ale anului, oamenii legii au aplicat 3.875 de sancțiuni contravenționale pentru abateri de la legislația rutieră, cu 1.119 mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Datele arată că, deși numărul accidentelor ușoare a scăzut, polițiștii au intensificat activitățile de control și sancționare a șoferilor care nu respectă regulile de circulație, în încercarea de a crește siguranța pe drumurile publice din județ.