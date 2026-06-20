Târgul Sânzienelor la Băița de sub Codru

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Iubitorii tradițiilor populare sunt invitați la Serbarea Câmpenească „Târgul Sânzienelor”, ediția a XXXII-a, care se va desfășura duminică, 21 iunie, începând cu ora 12:00, în Băița de sub Codru.
Pe scena manifestării vor urca Ionuț Teudan, Ionuț Bledea și Diana Cârlig, Ioana Pricop, Georgiana Marina, Crina Horincar, Gabriela Ardusătan, Malvina Madăr Iederan, Vasile Pop, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, Grupul „Zestrea Codrului”, Ionuț Uivaroși și Grupul Codrenii. Prezentatorii evenimentului vor fi Crina Horincar și Ionuț Uivaroși.

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