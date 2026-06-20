Tineri americani se implică în activități educative în Baia Mare

Voluntarii americani aduc sprijin în centrele Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, pe parcursul verii. Aceștia se implică în activități educative, recreative și de socializare dedicate copiilor.

„În această vară, la fel ca în anul precedent, Centrul Comunitar Multifuncțional și Centrul Comunitar Romanii, aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, au bucuria de a primi vizita unor grupuri de voluntari din Statele Unite ale Americii. Activitățile au început de săptămâna trecută și se desfășoară pe parcursul întregii vacanțe. Voluntarii organizației Humanitarian Experience din SUA lucrează direct cu copiii care frecventează cele două centre de zi ale Direcției de Asistență Socială Baia Mare, precum și Centrul de zi al Asociației Pirita Children. Prezența voluntarilor reprezintă o experiență valoroasă pentru beneficiarii noștri, contribuind la dezvoltarea lor personală și la crearea unui mediu educativ deschis și prietenos, fiind totodată un exemplu de implicare civică și responsabilitate socială”, au explicat reprezentanții DAS Baia Mare.