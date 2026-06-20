Urs surprins de o cameră de supraveghere în Boiu Mare

Primăria Boiu Mare a informat cetățenii că un urs a fost surprins recent de o cameră de monitorizare a faunei sălbatice în zona ”La Stână” și pe Valea Boiului. Oficialii trag un semnal de alarmă și au câteva recomandări pentru săteni.

”Având în vedere că ne aflăm în sezonul culesului de ciuperci și al activităților în pădure, rugăm cetățenii să manifeste maximă prudență și să evite deplasările singuri în zonele împădurite. Fiți atenți la zgomotele din jur și evitați apropierea de animale sălbatice. Supravegheați copiii și nu lăsați resturi alimentare în pădure. În cazul observării ursului, apelați de urgență numărul 112. Siguranța cetățenilor este prioritară. Vă rugăm să distribuiți această informație pentru a ajunge la cât mai multe persoane”, este avertismentul celor din primărie.