Viață salvată în ultimul moment

Un bărbat din Baia Mare a fost salvat în ultimul moment de un polițist și un jandarm, după ce a anunțat printr-un apel la numărul unic de urgență 112 că intenționează să își pună capăt zilelor.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, experiența dispecerului care a preluat apelul a fost esențială pentru localizarea persoanei. Deși inițial bărbatul s-a arătat necooperant, acesta a oferit în cele din urmă detalii privind locul în care se afla.

Imediat, către adresa indicată a fost direcționată o patrulă mixtă formată dintr-un polițist și un jandarm. În tot acest timp, dispecerul a continuat dialogul telefonic cu apelantul, folosind tehnici de comunicare și convingere pentru a-l determina să renunțe la gestul extrem.

Ajunși la fața locului, agentul-șef de poliție Ioan Gherghel și plutonierul Vlad Vaida, cu sprijinul pompierilor, au pătruns în imobil și au reușit să intervină la timp, salvând viața bărbatului.

După intervenție, au fost luate toate măsurile necesare pentru siguranța persoanei, iar salvatorii și-au reluat activitatea cu satisfacția că au reușit, prin profesionalism și colaborare, să prevină o tragedie.