60 de locuri disponibile la Facultatea de Asistență Medicală din Baia Mare

Extensia Baia Mare a Facultății de Asistență Medicală din cadrul UMF ”Iuliu Hațieganu” scoate la concurs 60 de locuri pentru admiterea în anul universitar 2026-2027. Dintre acestea, 30 de locuri sunt la buget și 30 de locuri cu taxă. ”Studenții admiși la acest program de studii vor beneficia de cazare și masă în Baia Mare, pentru a se putea concentra pe parcursul lor academic și profesional. Înscrierile la concursul de admitere se desfășoară în perioada 7–23 iulie, iar examenul de admitere va avea loc în data de 26 iulie”, anunță reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Baia Mare. Toate informațiile despre admitere și înscriere sunt disponibile la https://bit.ly/admitere-ro-2026.