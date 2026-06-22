A crescut numărul cazurilor de urşi prezenţi în localităţi din Maramureş

Problemele privind apariţia urşilor în tot mai multe zone din Maramureş au fost discutate în cadrul videoconferinţei cu primarii din judeţ. Şedinţa a fost coordonată de prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder.

În cadrul şedinţei s-a evidențiat creșterea numărului de cazuri privind prezența urșilor în localități comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent: de la nouă cazuri semnalate în anul 2025 la treisprezece cazuri înregistrate în acest an, toate raportate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Prefectul Rudolf Stauder a subliniat necesitatea gestionării cu maximă responsabilitate a situațiilor generate de prezența urșilor în proximitatea comunităților, în vederea prevenirii și evitării unor tragedii, prin pierderi de vieți omenești, a protejării integrității fizice a cetățenilor și a limitării pagubelor materiale.

La rândul său, inginerul Adelin Sabău, reprezentant al Gărzii Forestiere Cluj, a adus în atenția unităților administrativ-teritoriale obligația încheierii unor contracte de prestări servicii cu gestionarii fondurilor cinegetice care dețin capacitatea operațională și echipamentele necesare pentru intervenție, împreună cu medicii veterinari, în situațiile privind prezența urșilor pe raza localităților. Totodată, s-a precizat că, în cazul existenței mai multor fonduri cinegetice pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, contractul se încheie cu un singur gestionar.