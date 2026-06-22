Creșterea capacității de distribuție a energiei electrice în Oncești

Zilele trecute a fost montat postul de transformare în anvelopă de beton și punctul de conexiuni, în zona centrală a localității Oncești, în cadrul lucrării „Injecție de putere Oncești – zona Centru”.

Prin această investiție se realizează un nou racord de 20 kV și un PTAb 20/0,4 kV, necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de alimentare cu energie electrică în zonă. Lucrarea prevede realizarea unui racord subteran de medie tensiune, în lungime de aproximativ 370 m; montarea și echiparea noului post de transformare cu celule de medie tensiune și tablou de joasă tensiune; realizarea instalației de legare la pământ; montarea unui punct de aprindere pentru iluminatul public; preluarea circuitelor existente de joasă tensiune și a consumatorilor din PTA 2 Oncești. Această lucrare va contribui practic la creșterea capacității de distribuție, îmbunătățirea nivelului de tensiune și asigurarea unor condiții mai bune de alimentare cu energie electrică pentru consumatorii din zona centrală.