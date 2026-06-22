Zilele trecute a fost montat postul de transformare în anvelopă de beton și punctul de conexiuni, în zona centrală a localității Oncești, în cadrul lucrării „Injecție de putere Oncești – zona Centru”.
Prin această investiție se realizează un nou racord de 20 kV și un PTAb 20/0,4 kV, necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de alimentare cu energie electrică în zonă. Lucrarea prevede realizarea unui racord subteran de medie tensiune, în lungime de aproximativ 370 m; montarea și echiparea noului post de transformare cu celule de medie tensiune și tablou de joasă tensiune; realizarea instalației de legare la pământ; montarea unui punct de aprindere pentru iluminatul public; preluarea circuitelor existente de joasă tensiune și a consumatorilor din PTA 2 Oncești. Această lucrare va contribui practic la creșterea capacității de distribuție, îmbunătățirea nivelului de tensiune și asigurarea unor condiții mai bune de alimentare cu energie electrică pentru consumatorii din zona centrală.
Creșterea capacității de distribuție a energiei electrice în Oncești
Zilele trecute a fost montat postul de transformare în anvelopă de beton și punctul de conexiuni, în zona centrală a localității Oncești, în cadrul lucrării „Injecție de putere Oncești – zona Centru”.