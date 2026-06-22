Fostul sediu CAP din Fărcaşa, transformat într-o grădiniţă modernă

La imobilul de pe strada Florilor, nr. 4, din Fărcașa, a avut loc recepția lucrărilor de reabilitare moderată a unei clădiri administrative. Totul s-a petrecut în prezența reprezentanților constructorului și ai primăriei.

Fosta clădire care a găzduit, de-a lungul timpului, sediul CAP Fărcașa, o grupă de grădiniță sau serviciul Apă-Canalizare a fost complet modernizată și readusă la viață. În curând, clădirea va fi dotată cu mobilier, iar aici vor funcționa una sau două grupe de grădiniță, într-un spațiu sigur, modern și prietenos pentru cei mici. Clădirea beneficiază în prezent de săli spațioase și luminoase; sistem modern de supraveghere; panouri fotovoltaice pentru eficiență energetică şi instalații sanitare complete și moderne. Această investiție reprezintă un nou pas înainte pentru dezvoltarea comunei Fărcașa și pentru asigurarea unor condiții cât mai bune pentru educația celor mici.