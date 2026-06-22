S-a început identificarea persoanelor vulnerabile din Recea ce au nevoie de sprijin

Primăria Recea a semnat recent trei contracte de finanțare din fonduri europene pentru protecția seniorilor din comunitatea locală. Este vorba despre cei aflați în situații vulnerabile și a persoanelor cu handicap.

Bogdan Giurgiu, expertul angajat pentru identificarea beneficiarilor acestor programe, a început deja deplasarea în comunitatea din Recea, în toate satele aparţinătoare. Asta pentru a contacta potenţialii beneficiari care au nevoie de sprijin. El va face acest lucru în fiecare săptămână. Persoanele posibile beneficiare ale acestor programe au fost identificate din datele existente la serviciul social din primărie, urmând ca expertul să se deplaseze la domiciliul lor pentru prezentarea programelor și formalită­țile legate de aceste proiecte. Înscrierea în proiecte rămâne însă la alegerea fiecăruia. Expertul doar le va prezenta beneficiile și va face actele necesare.