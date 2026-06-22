Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare oferă servicii de chimioterapie

Premieră pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare. Unitatea medicală oferă servicii de chimioterapie, oferind o alternativă pacienților oncologici din județ.

”După modificarea structurii spitalului, autorizarea Compartimentului de Oncologie Medicală și includerea în Programul Național de Oncologie, am realizat prima administrare de chimioterapie în cadrul unității noastre. Această reușită răspunde unei nevoi reale a comunității: accesul la servicii medicale de înaltă performanță, aproape de casă. Pentru pacienții diagnosticați cu cancer, fiecare drum în minus, fiecare tratament disponibil la nivel local și fiecare serviciu medical accesat în timp util înseamnă mai multă siguranță, mai multă încredere și șanse mai bune în lupta cu boala”, a declarat conducerea spitalului.

Acest moment este rezultatul unui lung proces, care a constat în dezvoltarea serviciilor medicale oferite și pe specialitatea de oncologie.

”O apreciere deosebită se cuvine coordonatorului acestui compartiment, Dr. Costin Costică Adrian, medic primar oncolog, care a coordonat dezvoltarea acestui compartiment încă de la început și care a contribuit decisiv la transformarea acestui proiect într-o realitate pentru pacienții din Maramureș. Investițiile în sănătate înseamnă mai mult decât clădiri și echipamente. Înseamnă oameni, competență, acces la tratamente moderne și șansa pacienților de a beneficia de îngrijire de calitate aproape de familie și de cei dragi.

Vom continua să dezvoltăm serviciile medicale ale spitalului și să susținem proiectele care aduc mai multă speranță, mai multă siguranță și mai multă sănătate pentru comunitatea noastră”, au mai punctat oficialii unității medicale.