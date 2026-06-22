Tăuţenii s-au întrecut în… gătit

În cadrul sărbătorii Flori de Sânziene din Tăuţii-Măgherăuş, spiritul tradiției și pasiunea pentru gătit s-au împletit într-un nou concurs gastronomic de excepție. Anul acesta, 14 echipe din întreg orașul s-au întrecut în măiestrie culinară, având ca temă fasolea cu ciolan – un preparat cu suflet românesc, care a umplut aerul cu arome îmbietoare și inimile cu bucurie. Participanții au impresionat juriul prin gust, prezentare și autenticitate, iar în urma jurizării, podiumul a arătat astfel: locul I – Merișor; locul II – Tăuţii-Măgherăuș; locul III – Arena.