ACS Atletic Giulești organizează conferința „Inspirație pentru noua generație”

Conferința „Inspirație pentru noua generație” are loc astăzi, 23 iunie. „Vă invităm la un eveniment dedicat copiilor, tinerilor, părinților, profesorilor și tuturor celor care cred în puterea educației și a sportului de a schimba destine. Vom vorbi despre valori esențiale pentru formarea unei generații puternice: educație, sport, disciplină, respect, perseverență”, spun organizatorii de la ACS Atletic Giulești.

Prima parte a conferinței (orele 17.00 – 18.30) are loc la Căminul cultural din Berbești. Aici, invitați speciali din lumea sportului vor împărtăși din propria experiență lecții de viață și povești inspiraționale despre drumul parcurs către performanță. Adina Borodi, jucătoare la Olimpia Cluj și componentă a echipei naționale de fotbal feminin a României, precum și Tudor Marta, fondator al Fabricii de Campioni, sunt invitați la conferință. De la ora 19.30, evenimentul se mută în sala de sport din Giulești. Crossbar Challenge pentru copii, un meci demonstrativ, activități interactive și întâlniri cu invitații speciali, precum și lansarea oficială ACS Atletic Giulești figurează în program. Intrarea este liberă.