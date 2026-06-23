Al patrulea mare șantier a fost deschis pe drumurile județene • Reabilitarea DJ 109F Ocna Șugatag – Ferești

Conducerea Consiliului Județean Maramureș a semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea drumului județean DJ 109F Ocna Șugatag – Ferești, investiție care marchează deschiderea celui de-al patrulea mare șantier aflat în derulare pe drumurile județului. Investiția are o valoare de aproximativ 22 milioane de lei și beneficiază de finanțare europeană, completată de contribuția Consiliului Județean Maramureș.

Lucrările vor fi executate de societatea MIS Grup, compania care a realizat și modernizarea tronsonului Ocna Șugatag – Hărnicești – DN18. Drumul județean DJ 109 F are o lungime de 6,1 kilometri și reprezintă una dintre principalele legături rutiere ale zonei turistice Ocna Șugatag – Ferești – DN18.

Proiectul prevede reabilitarea completă a drumului, pe întreaga suprafață aflată în administrarea Consiliului Județean Maramureș. În intravilanul localităților Ocna Șugatag și Ferești vor fi amenajate trotuare și piste pentru biciclete pe ambele părți ale drumului, vor fi modernizate sistemele de colectare și evacuare a apelor pluviale și vor fi realizate accesuri modernizate către proprietăți. În extravilan sunt prevăzute lucrări de modernizare a părții carosabile, consolidarea acostamentelor și amenajări pentru creșterea siguranței rutiere.

Totodată, investiția include realizarea a aproximativ 15 podețe, amenajarea a două parcări noi, lărgirea platformei drumului cu aproximativ 1,5 metri și refacerea completă a structurii rutiere. Structura noului drum va fi alcătuită dintr-un strat de 20 cm de balast reciclat stabilizat, un strat binder de 6 cm și un strat de uzură de 4 cm.

Perioada de proiectare are un termen maxim de trei luni, iar lucrările de execuție vor începe imediat după finalizarea documentației tehnice și emiterea ordinului de începere. În acest an vor fi realizate lucrările pregătitoare, inclusiv lărgirea drumului, lucrările la podețe și parcări, precum și pregătirea infrastructurii pentru intervențiile majore programate anul viitor. Termenul de execuție este de 8-9 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitatea suspendării pe perioada sezonului rece, în funcție de condițiile meteorologice.