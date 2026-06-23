„Călătorie în timp” la Muzeul Judeţean de Istorie

Biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș își deschide larg porțile pentru toți elevii și studenții care doresc să își petreacă vacanța descoperind secretele trecutului local.

„Fie că vrei să vizitezi expozițiile noastre din clădirea fostei Monetării sau de la Bastionul Măcelarilor, fie că te pregătești pentru lucrări de atestat, licență sau proiecte școlare, îți punem la dispoziție resurse documentare de excepție”, dau asigurări oficialii instituţiei muzeale. Pentru pasionații de lectură istorică și cercetare sunt puse la dispoziție trei bibliografii pe site-ul muzeului, la adresa: muzeubaiamare.ro.