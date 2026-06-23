Conductă de apă avariată în Onceşti, din cauza lucrărilor la drumuri

Lucrările la drumuri sunt în plină derulare în comuna Onceşti. Însă acestea vin cu disconfort pentru localnici, dar şi cu probleme conexe. În acest context, autoritatea locală vine cu câteva explicaţii.

„În cadrul proiectului Reabilitare și modernizare a DJ 186 vor fi amenajate alei pietonale și piste de biciclete ce vor fi finalizate până în luna noiembrie a anului curent. Precizăm că din cauza lucrărilor desfășurate pe raza comunei noastre, a fost avariată de mai multe ori conducta de apă, atât cea principală, cât și partea de branșamente, prin care a fost epuizată întreaga rezervă de apă. De aceea facem un apel către toți cetă­țenii comunei noastre să folosească apa cu responsabilitate pentru uzul gospodăresc, să nu fie folosită pentru irigatul grădinilor sau spațiilor verzi, iar dacă sesizați o avarie la conducta de apă sau branșamente, vă rugăm să anunțați primăria pentru a interveni cât mai prompt în rezolvarea problemelor”, au spus reprezentanţii administraţiei locale.