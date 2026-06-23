Distincţie de excelenţă pentru Patricia Moldovan

Patricia Moldovan, elevă a Colegiului de Arte din Baia Mare a fost recompensată cu cea mai înaltă distincție de excelență, „Arborele de lalea”, acordată de instituția de învățământ pentru rezultate deosebite și implicare în activitatea artistică și educațională.

Eleva a obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele la care a participat, unul dintre cele mai importante fiind Premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice Muzicale.