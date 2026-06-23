Final de grădiniță pentru copiii de pe Pirită

Preșcolarii de pe Pirită au intrat oficial în vacanță. Sfârșitul grădiniței este un pas important pentru dezvoltarea educației în comunitatea de aici. Pentru multe familii, înscrierea la grădiniță și frecventarea zilnică a cursurilor de către cei mici au fost adevărate provocări, peste care au reușit să treacă cu bine, din dorința de a le oferi copiilor un viitor mai bun.

”Am încheiat cu preșcolarii noștri curajoși și harnici un an, care a fost provocator și pe alocuri dureros cu toate rutinele care vin la pachet și cu toate schimbările care uneori și pe noi, adulții, ne pun în dificultate, darămite pentru ei care înțeleg mai puțin. Cu bucurie și curiozitate, dragii noștri au urcat în fiecare dimineață pe microbuz și au dat dovadă de independență și curaj. Zi de zi prin joacă, învățare, experiențe plăcute și mai puțin neplăcute au căpătat încredere în ei și și-au dezvoltat abilitățile care îi vor ajuta pentru ceea ce urmează în procesul de învățare”, au punctat reprezentanții Asociației Pirita Children, care au fost mereu alături de copilași.