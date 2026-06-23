Întâlnire cu primarii pentru pregătirea proiectelor în regiunea Nord-Vest

Zilele trecute, la sediul ADR Nord-Vest, s-a organizat sesiunea dedicată prezentării ghidurilor esențiale pentru adoptarea tehnologiei BIM (Building Information Modeling) în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. La întâlnire au fost şi reprezentanţi din Maramureş.

Întâlnirea a marcat finalizarea pachetului complet de documente dezvoltat de ADR Nord-Vest și BIMTech pentru integrarea metodologiei BIM în toate etapele unei investiții publice, de la studiile preliminare până la execuția lucrărilor. „Discuțiile s-au concentrat pe aspecte practice: pregătirea achizițiilor, alegerea cazurilor de utilizare BIM potrivite fiecărui proiect, cerințele pentru documentațiile tehnico-economice și pașii necesari pentru implementarea treptată a acestui proces digital. Obiectivul rămâne același: proiecte mai bine pregătite, documentații mai coerente și investiții care pot fi implementate mai eficient, cu mai puține riscuri și mai multă predictibilitate”, au spus organizatorii. Comuna Recea a fost reprezentată de către primarul Alexandru Ardelean și Mihai Boier.