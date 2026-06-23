INTO THE MAP, organizat de Interact Baia Mare și CS MRD Baia Mare

Într-o perioadă în care cei mici sunt adesea atrași de ecrane, o mână de adolescenți ambițioși de la Interact Baia Mare a decis să schimbe perspectiva. Aceștia au pus la cale proiectul INTO THE MAP, un eveniment menit să scoată copii la mișcare în aer liber, promovând un sport al minții și al rezistenței fizice: orientarea sportivă.

Succesul acestui proiect s-a bazat pe o colaborare strânsă și eficientă între organizatori și cei doi parteneri unici ai evenimentului: Clubul Sportiv MRD și locul de joacă Giggle Land. În timp ce experții de la CS MRD Baia Mare s-au asigurat de amplasarea corectă a posturilor și monitorizarea timpilor, momentele de maximă bucurie de la final au fost asigurate de Giggle Land.