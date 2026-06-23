Lucrările la punctul de trecere a frontierei peste Tisa avansează și pe partea ucraineană

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a efectuat o vizită de lucru în Ucraina pentru a verifica stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei peste Tisa și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina. La întâlnire au participat consulul României la Solotvino, Florin-Grațian Pârvu, și președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Myroslav Biletskyi.

Proiectul avansează într-un ritm susținut şi pe partea ucraineană. De la pod până la ieșirea din punctul vamal e amenajat aproximativ un kilometru de infrastructură rutieră nouă, similară ca lungime cu cea realizată pe partea românească. Accesul dinspre pod va fi organizat pe două benzi de circulație separate, pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur.

Un element important al investiției îl reprezintă dezvoltarea unei zone de servicii amplasate în imediata apropiere a punctului de frontieră. Aceasta va include o parcare cu aproximativ 60 de locuri pentru autocamioane, spații de cazare și servicii destinate persoanelor aflate în tranzit. Drumul de acces către această zonă este deja în execuție și va funcționa separat de fluxul principal către vamă.

Pe partea ucraineană au fost finalizate lucrările de consolidare a malului Tisei, iar în prezent se execută platforma vamală, unde se toarnă beton pe o suprafață de aproximativ 13.000 de metri pătrați. Conform calendarului de execuție, până în luna august 2026 vor fi finalizate lucrările de betonare, trasarea fluxurilor rutiere și pregătirea primei etape de operaționalizare a punctului de frontieră. Această etapă va permite deschiderea traficului ușor pe sensul de intrare în Ucraina. Până la finalul anului sunt programate finalizarea tuturor amenajărilor, operaționalizarea fluxului de intrare în România și punerea în funcțiune a punctului de trecere la capacitate completă. În paralel, continuă lucrările la infrastructura destinată controlului vamal.

Valoarea investițiilor realizate de cele două state este semnificativă. România a investit aproximativ 60 de milioane de euro în realizarea podului peste Tisa și a punctului de trecere a frontierei, în timp ce Ucraina alocă aproximativ 50 de milioane de euro pentru infrastructura vamală și rutieră aferentă.