Manipularea competiţiilor sportive devine infracţiune

Proiect pornit din Maramureș

Stop ”match-fixingului”! Fără blaturi, fără meciuri aranjate! Este opinia fermă a deputatului de Maramureș, Brian Cristian. În acest sens, el a depus o inițiativă legislativă ce poate deveni lege.

”Ați auzit cu toții de cazuri răsunătoare de corupție în sport, meciuri și competiții aranjate. E o schemă complexă, care de multe ori implică jucători, arbitri, antrenori, oficiali de club etc., ce obțin profituri ilegale uriașe din manipularea competițiilor sportive. Vorbim de un fenomen de amploare, care calcă în picioare integritatea și valorile sportului și riscă să îi îndepărteze pe suporteri. În majoritatea țărilor europene, această faptă este incriminată expres de Codul Penal. În România nu, deși ne-am asumat asta încă din 2024, când țara noastră a semnat Convenția privind Manipularea Competițiilor Sportive, cunoscută drept «Convenția de la Macolin». Prin inițiativa depusă deja în Parlament reparăm această lacună legislativă, modificăm Codul Penal și introducem o nouă infracțiune, «manipularea competițiilor sportive», care se va pedepsi cu închisoarea de la 6 luni la 4 ani, interzicerea exercitării unor drepturi sau amendă”, a declarat Brian Cris­tian. Infracţiunea se referă la acceptarea unui patrimonial sau nepatrimonial, „în scopul de a predetermina sau altera, în mod deliberat și fraudulos, rezultatul unei probe, al unui meci sau al unei competiții sportive oficiale”. Va fi pedepsit şi cel care dă, și cel care primește. Tentativa, de asemenea, se va pedepsi.