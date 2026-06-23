Ocna Şugatag, din nou pe harta performanţei naţionale

Un titlu de Campion al României şi o medalie de bronz ajung la Ocna Șugatag prin sportivii formați la Handbal Club Bizău, confirmând încă o dată valoarea muncii, dedicării și pasiunii pentru handbal. Horia Ulici (Dinamo București) devine Campion al României, încununând un sezon de excepție la cel mai înalt nivel. De asemenea, Ecaterina Melega şi Denisa Berci (Rapid București) urcă pe podium și cuceresc medalia de bronz. „O performanță care ne umple de mândrie. Felicitări sportivilor, antrenorilor și tuturor celor care au contribuit la formarea și susținerea lor! Sunteți o sursă de inspirație pentru întreaga comunitate și dovada că talentul și munca pot duce numele Ocnei Șugatag pe cele mai înalte trepte ale handbalului românesc”, au spus la unison cei din Ocna Şugatag.