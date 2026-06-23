Parteneriat între Serviciul de Ajutor Maltez și Inspectoratul de Jandarmi

Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare a încheiat un parteneriat de cooperare cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Maramureș. Acest document oficial este o confirmare firească a colaborării între cele două entități, de-a lungul anilor și are drept scop consolidarea capacității de intervenție și de sprijin acordată cetățenilor.

”Acordul are în vedere trei direcții principale. În primul rând, dezvoltarea unor activități comune de pregătire în domeniul acordării primului ajutor medical de bază și a intervenției în situații de urgență. Specialiștii celor două instituții vor participa la sesiuni de instruire, exerciții și activități practice care urmăresc perfecționarea continuă a deprinderilor necesare salvării de vieți. În al doilea rând, implicarea comună în misiuni desfășurate în sprijinul maramureșenilor, atât în cadrul evenimentelor publice de amploare, cât și acțiuni în domeniul montan. În al treilea rând, creșterea eficienței intervențiilor și consolidarea unui răspuns coordonat în situații care necesită acțiuni rapide și profesioniste.

Acest demers reflectă preocuparea constantă a celor două instituții pentru siguranța comunită­ții și pentru dezvoltarea unei culturi a responsabilității și solidarității”, au precizat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.