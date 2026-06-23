Prima victorie din sezon pentru TC Star Baia Mare

Mateo Pocol a reușit să obțină prima victorie din acest sezon pentru TC Star Baia Mare, la Cupa Protenis Bistrița, în timp ce Natasha Hojda a urcat pe a treia treaptă a podiumului. De data aceasta, cei doi sportivi au jucat în grupe diferite, mixte, însă s-au întâlnit în semifinale.

”După o serie de turnee consecutive în care Natasha și Mateo au urcat permanent pe podium, iată că am reușit să câștigăm primul turneu la «portocaliu» la Bistrița. Acest rezultat îmi demonstrează încă o dată cât de frumos și imprevizibil este sportul acesta. După meciuri atractive și pline de încărcătură emoțională, Natasha a câștigat grupa ei, iar Mateo a ieșit pe locul 2 în grupa lui. După victorii în sferturi, sorții au făcut să joace semifinala unul contra celuilalt. Victoria lui Mateo în fața Natashei m-a suprins puțin, dar și bucurat pentru că în grupă a fost foarte crispat și a jucat fără încredere. Succesul din semifinală l-a încurajat și a jucat o finală de vis în faţa favoritei locale, care îl bătuse în grupă. Ca urmare, a câștigat și primul titlu de campion la un turneu de «portocaliu», un rezultat care sper să-i dea încredere pe mai departe. Natasha, după supărarea înfrângerii obținută de la colegul de clasă și antrenament, a jucat finala mică pe care a câștigat-o în stil de campioană. Pentru mine amândoi sunt campioni și sunt foarte mândru de ei”, a declarat Dan Dănescu, antrenorul TC Star Baia Mare.