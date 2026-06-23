Primăria Șieu nu poate susţine financiar organizarea unui festival, dar oferă locaţia

În Comuna Şieu se organizează Festivalul-Concurs de Folclor “Mândru-i jocul prin Șieu”. Acesta va avea loc în comunitatea locală în data de 26 iulie. Însă primăria nu poate susţine financiar evenimentul, din cauza dificultăţilor financiare. Totuşi, va pune la dispoziţie spaţiul în care are loc manifestarea.

„Având în vedere situația financiară dificilă cu care se confruntă administrația locală, Primăria Șieu nu poate aloca fonduri pentru organizarea acestui eveniment. Cu toate acestea, instituția sprijină desfășurarea festivalului prin punerea la dispoziție a Căminului Cultural și prin asigurarea condițiilor necesare pentru buna organizare. Toate cheltuielile legate de organizarea spectacolului-concurs, invitați, logistică, promovare și desfășurarea evenimentului sunt asumate și susținute de Școala Story Music București, Ansamblul folcloric «Zestrea Șieului», sponsorii și partenerii implicați. Considerăm important ca fiecare cetățean să cunoască aceste aspecte și să înțeleagă faptul că festivalul nu reprezintă o cheltuială din bugetul local, ci o inițiativă culturală realizată de instructorul-coregraf Cătălin Popan prin implicarea organizatorilor și a colaboratorilor acestora. Ne dorim ca acest eveniment să aducă bucurie comunității, să promoveze valorile autentice ale folclorului românesc și să ofere tinerelor talente oportunitatea de a se afirma în comună noastră”, au menţionat reprezentanţii administraţiei locale.