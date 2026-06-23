Proiectele sociale, o necesitate în Recea pentru cei vârstnici

Săptămâna trecută, Bogdan Giurgiu, expertul angajat pentru selectarea persoanelor beneficiare ale proiectelor sociale accesate de către Primăria Recea, adică expertul pentru selectarea grupului țintă, a vizitat 28 de familii în Lăpușel, 20 de familii în Mocira și 10 familii în Recea. Săptămâna aceasta, el continuă în toate localităţile aparţinătoare. „După prima săptămână concluzia este că în comunitatea din Recea seniorii noștri și persoanele cu handicap au mare nevoie de aceste programe”, sunt de părere cei din autoritatea publică a comunei.