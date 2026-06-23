Rezultate bune obţinute de ACS Academia de judo Baia Mare

300 sportivi de la peste 30 cluburi din 5 ţări (Slovacia, Ungaria, Moldova, Grecia şi Romania) au participat la Borş, Bihor, în weekend, la Turneul Internaţional „Cupa de Aur”.

Sportivii ACS Academia de judo Baia Mare s-au întors cu rezultate bune la mai multe categorii, după cum urmează:

• U7

Zoltan Ştefania – Loc 1, 32kg;

• U-9

Zoltan Cezar -Loc 3, 27kg

Ciocan Antonio – Loc 3, 30kg

Orha Alex – Loc 3, 34kg

Cocu Mateo – Loc 7, 24kg;

• U-11

Zoltan Elena – Loc 2, +52kg

Marian Roberta – Loc 3, 32lg

Lupşe Sandra – Loc 5, 32kg;

• U-13

Gherman Pavel – Loc 3, 66kg

Goga Raul – Loc 5, 34kg

Şovrea Eduard – Loc 5, 38kg;

• U-15

Tătăran Sara – Loc 1, 57kg

Lacatiş Rareş – Loc 2, 73kg

Berinde David – Loc 2, 50kg

Ionică Yanis – Loc 3, 46kg

Somotyuk Natan – Loc 5, 46kg.