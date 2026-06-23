300 sportivi de la peste 30 cluburi din 5 ţări (Slovacia, Ungaria, Moldova, Grecia şi Romania) au participat la Borş, Bihor, în weekend, la Turneul Internaţional „Cupa de Aur”.
Sportivii ACS Academia de judo Baia Mare s-au întors cu rezultate bune la mai multe categorii, după cum urmează:
• U7
Zoltan Ştefania – Loc 1, 32kg;
• U-9
Zoltan Cezar -Loc 3, 27kg
Ciocan Antonio – Loc 3, 30kg
Orha Alex – Loc 3, 34kg
Cocu Mateo – Loc 7, 24kg;
• U-11
Zoltan Elena – Loc 2, +52kg
Marian Roberta – Loc 3, 32lg
Lupşe Sandra – Loc 5, 32kg;
• U-13
Gherman Pavel – Loc 3, 66kg
Goga Raul – Loc 5, 34kg
Şovrea Eduard – Loc 5, 38kg;
• U-15
Tătăran Sara – Loc 1, 57kg
Lacatiş Rareş – Loc 2, 73kg
Berinde David – Loc 2, 50kg
Ionică Yanis – Loc 3, 46kg
Somotyuk Natan – Loc 5, 46kg.
Rezultate bune obţinute de ACS Academia de judo Baia Mare
300 sportivi de la peste 30 cluburi din 5 ţări (Slovacia, Ungaria, Moldova, Grecia şi Romania) au participat la Borş, Bihor, în weekend, la Turneul Internaţional „Cupa de Aur”.