A fost aprobată finanțarea pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din Baia Mare

Prin Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenți investiției „Modernizare și reabilitare str. Europa și str. Dumbravei, municipiul Baia Mare – Sector 1, Varianta de Ocolire Baia Mare”, proiect care include reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona Metro. Aprobarea indicatorilor reprezintă etapa care asigură finanțarea investiției și permite demararea procedurilor de achiziție publică pentru execuția lucrărilor.

Prin Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenți investiției „Modernizare și reabilitare str. Europa și str. Dumbravei, municipiul Baia Mare – Sector 1, Varianta de Ocolire Baia Mare”, proiect care include reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din zona Metro. Aprobarea indicatorilor reprezintă etapa care asigură finanțarea investiției și permite demararea procedurilor de achiziție publică pentru execuția lucrărilor.

Conform documentului aprobat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, valoarea totală a investiției este de aproximativ 32,4 milioane de lei, din care peste 21 milioane de lei reprezintă lucrările de construcții-montaj. Durata estimată de execuție este de 12 luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene prin Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Investiția va fi implementată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj.

Potrivit estimărilor actuale, procedura de licitație ar urma să fie lansată în perioada imediat următoare, iar dacă nu vor exista întârzieri generate de contestații, contractul de execuție ar putea fi semnat în aproximativ trei luni, ceea ce ar permite începerea lucrărilor efective în această toamnă.

Podul peste râul Săsar s-a prăbușit în primăvara anului 2025, provocând blocaje majore de trafic și afectând una dintre cele mai importante legături rutiere din municipiul Baia Mare. Pentru limitarea impactului asupra circulației, autoritățile locale au identificat și implementat într-un timp record soluția unui pod provizoriu, care a fost dat în circulație la sfârșitul lunii august 2025.

”Vorbim despre una dintre cele mai circulate zone ale municipiului, iar prăbușirea podului de anul trecut a afectat direct mii de oameni. Încă din primele zile după producerea incidentului am căutat, împreună cu primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăn­cuș, soluții rapide pentru a reduce disconfortul creat cetățenilor. Astăzi putem spune că ne-am ținut de cuvânt. Avem finanțarea aprobată, avem indicatorii tehnico-economici validați și suntem pregătiți să intrăm în etapa de licitație. Le mulțumesc directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, directorului DRDP Cluj, Eugen Cecan, Ministerului Transporturilor și tuturor celor care au susținut acest proiect”, a arătat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.