Adrian Dumitru, medalie de aur din partea Societății Române de Fizică

Elevii din clasa a IX-a B de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare: Adrian Dumitru, Tudor Nemeș și Flavia Pintea au reprezentat cu succes instituția liceală la Craiova, la Olimpiada Națională de Fizică.

Aceasta este una din cele mai prestigioase competiții organizate în învățământul preuniversitar, cunoscut fiind caracterul foarte selectiv al calificărilor și dificultatea probelor teoretice și practice. „Punctajele remarcabile obținute de elevii noștri ne-au adus motive reale de bucurie și le mulțumim pentru că ne reprezintă cu cinste de fiecare dată”, au apreciat reprezentanții Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. O performanță aparte a obținut elevul Adrian Dumitru. El a primit o mențiune din partea Ministerului Educației și Cercetării pentru locul cinci și o binemeritată Medalie de Aur din partea Societății Române de Fizică. Profesor coordonator, Gabriela Mărieș.