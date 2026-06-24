Construcția primei parcări supraterane din Baia Mare a intrat în licitație

Administrația locală a municipiului anunță că a demarat procedura de achiziție publică pentru construirea primei parcări supraterane din Baia Mare. Aceasta va fi amplasată în zona ștrandului, aflat și el în reabilitare.

„Parcarea va fi construită în proximitatea fostului ștrand municipal și va deservi în primul rând viitorului Aquapark. Va avea 286 de locuri de parcare, panouri fotovoltaice, inclusiv stații de încărcare pentru autovehiculele electrice, și a fost gândită pentru a răspunde fluxului mare de vizitatori pe care îl estimăm în această zonă”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare. Investiția se realizează exclusiv din bugetul local și este estimată la aproximativ 46 de milioane de lei fără TVA, iar termenul de finalizare este de 14 luni de la semnarea contractului, dintre care două pentru proiectare și 12 pentru construcția propriu-zisă. „Este prima, dar cu siguranță nu și ultima pe care o vom construi în Baia Mare. Așa cum probabil știți, am primit anul acesta vizita unei delegații Interparking, în urma discuțiilor mele de la Bruxelles, alături de care am discutat posibile oportunități de colaborare. Avem deja câteva locuri în minte, zone strategice din centrul orașului în care astfel de parcări, supraterane sau subterane, ar îmbunătăți categoric modul în care func­ționează, arată și se simte orașul”, a mai completat primarul.