Elevii de la Colegiul de Arte Baia Mare și-au unit forțele pentru tânărul Ionuț Ganea

Comunitatea școlară a Colegiului de Arte din Baia Mare și-a unit forțele, talentul și sensibilitatea dintr-un motiv profund nobil: muzica, teatrul și artele vizuale au transformat actul artistic într-un far de speranță pentru Ionuț Ganea – un tânăr curajos care trece printr-o grea încercare.

„În școala noastră, îi învățăm pe tineri cum să dea formă emoțiilor prin sunet, culoare și text. Însă lecția cea mai importantă pe care o putem preda și pe care am experimentat-o prin Festivalul Art4hope, este cea a generozității și a empatiei. Fiecare acord muzical de pe această scenă, fiecare pânză pictată, dansul tinerilor de la Medio Monte, piesa de teatru, fiecare moment de Open Mic și fiecare prezență în sală a reprezentat o mână întinsă către un semen de-al nostru”, a punctat directorul Colegiului de Arte Baia Mare, prof. Camelia-Laura Bogdan.

Pentru Ionuț Ganea s-au adunat 26.484 lei care se predau Asociației ,,Pași pentru Ionuț”.