Începe sezonul: mare atenție la ciuperci!

Încep să apară ciupercile, ca după ploaie, nu? Vă rugăm să aveți mare grijă la ceea ce culegeți. La acest moment au început să apară hribii, dar nu numai.

Una dintre greșelile fatale ale sezonului este confundarea cucilor-Amanita Rubescens cu letala Amanita Phalloides, singura diferență memorabilă e roșeața ce apare la atingere, dar și la baza celei comestibile, la cuci. La momentul maxim al hribilor, mai ales dacă plouă, atenție la buretele Porcesc, și el responsabil pentru multe otrăviri. Tot maro, tot masiv, inclusiv piciorul, dar cu lamele. O simplă informație sau verificare poate face diferența!